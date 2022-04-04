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Gece sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Gece sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısında bulundu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sahura kalkmadan oruç tutulmaması uyarısında bulundu.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda sağlık açısından beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sahurda yumurta, süt, fındık, ceviz, badem gibi uzun süreli tok tutan besinler tüketilmesi gerektiğini ifade eden Cerit, şu önerilerde bulundu:

"İftarda ve sahurda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamak gerekir. Ani mide gerginliği hem tansiyon yükselmesine hem de insülin gibi kan şekerini dengeleyen hormonların hızlı salgılanmasına yol açar. Yavaş yemek ve iyi çiğnemek tokluk hissini artırır. Yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gerekir. Bunların yerine sindirimi kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen lif içeren sebze, meyve ve tam tahıl ürünleri tercih edilmelidir."

İftar ve sahur arasında yeteri kadar su tüketimine önem gösterilmesi gerektiğini aktaran Cerit, açıklamasında "Yetişkin bir insanın yaklaşık 2 -2.5 litre su içmesi gerektiğinden sıvı alımına çok dikkat edilmelidir. Su tüketimini engellememesi ve sıvı kaybını artırmaması açısından çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalı tüketilecekse bitki çayı tercih edilmelidir. Tatlı tercihlerinizi sütlü tatlı olarak yapın, ancak hemen yemek üzerine değil iftardan 1- 2 saat sonra yenilmesi daha iyi olur. Taze meyve ve sebze tüketiminizi artırın." ifadelerine yer verdi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Yemek Tarifi, Kırklareli, Fındık, su, Güncel, Haberler

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