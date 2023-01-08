Gece otomobil içinde yüksek sesle müzik dinleyene, portakal atarak tepki
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BÜYÜKÇEKMECE'de apartman ve sitelerin olduğu caddeye, gece geç saatlerde aracını park ederek camları açık şekilde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye, bir bina sakini portakal atarak tepki gösterdi.
BÜYÜKÇEKMECE'de apartman ve sitelerin olduğu caddeye, gece geç saatlerde aracını park ederek camları açık şekilde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye, bir bina sakini portakal atarak tepki gösterdi. Kadın sürücü ile site sakini arasında yaşanan tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde 3 Ocak Salı günü gece geç saatlerde apartman ve sitelerin olduğu caddeye park ettiği aracında, yüksek sesle müzik dinleyen kadın sürücü, daire sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yüksek müzik nedeniyle uyarıları duymayan kadın sürücünün arabasına, bir binanın birinci katındaki daireden, portakal ve mandalina fırlatıldı. Kendisine meyve fırlatılmasına sinirlenen kadın arabadan inerek bina sakiniyle tartıştı. Tartışma anları, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü, atılan meyveleri kastederek, 'Bunu atmak ne demek ulan?' diyerek tepki gösteriyor. Yaşlı bir bina sakininin ise 'Allah rızası için sus, hastayım ben' dediği duyuluyor. Kadın sürücünün arabasına meyve atan bina sakinlerini polise ihbar ettiği belirtildi.
"ÖYLE YÜKSEK BİR SESTİ Kİ, DEPREM ŞİDDETİ GİBİ"Cep telefonu ile bu ilginç olayı görüntüleyen Mehmet Mert, "Salı gecesi saat 00.00 sıralarında, bir gürültü duydum. Deprem şiddeti gibi dersem inanın abartmış olmam. Balkona fırladım, nasıl bir ses düzeneğiyse, gerçekten çok yüksekti. Karşı apartmanın önünde park etmiş araçtaki hanımefendi, son ses müzik dinliyordu. Herhalde aracından inecek diye düşündüm çünkü, kapısı açıktı. Salona geçtim, bir süre bekledim ama müzik sesi kesilmedi. Bir kez daha pencereden baktığımda araca ceviz, mandalina ve portakal atıldığını gördüm. Kadın arabasından indi, aracına onları atanlara, 'Ne yapıyorsunuz, inin aşağı. Gelin, burası sizin eviniz mi' şeklinde konuşmaya başladı. Meyveleri atanlar da kadına 'İçeride yaşlı, hasta var, sizi başka türlü uyaramazdık' dedi. Kadın sonrasında hakaret ederek konuşmaya başladı. Ben de görüntü alıp, sosyal medyada paylaştım. Bir süre sonra polisler geldi, hanımefendi çağırmış. Polislere de durumu anlattım, o zaman ben de şikayetçi olayım dedim. En son arabadaki hanımefendinin devlet memuru olduğunu söyleyen kızı geldi, annem alkolik, ben onunla ilgileneceğim deyince olay yatıştı" dedi.