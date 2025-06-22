Gece Görüşlü Helikopterler Orman Yangınına Müdahale Ediyor

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Aydın'ın Efeler ilçesinde Savrandere Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevlerle mücadelede 9 saat geride kalırken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterler ile birlikte çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Mert CONA/ AYDIN,