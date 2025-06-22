Gece Görüşlü Helikopterler Orman Yangınına Müdahale Ediyor

Gece Görüşlü Helikopterler Orman Yangınına Müdahale Ediyor
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Aydın'ın Efeler ilçesinde başlayan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangınla mücadele çalışmaları 9 saatten fazla sürüyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Aydın'ın Efeler ilçesinde Savrandere Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevlerle mücadelede 9 saat geride kalırken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterler ile birlikte çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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