Gece Görüşlü Helikopterler Orman Yangınına Müdahale Ediyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde başlayan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor. Yangınla mücadele çalışmaları 9 saatten fazla sürüyor.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR
Aydın'ın Efeler ilçesinde Savrandere Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevlerle mücadelede 9 saat geride kalırken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterler ile birlikte çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Mert CONA/ AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel