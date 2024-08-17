Gece Görüşlü Helikopter İzmir'deki Orman Yangınına Müdahale Ediyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Havada gece görüşlü helikopter de çalışmalara destek veriyor.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ayrıca, havanın kararmasıyla nedeniyle 1 adet gece görüşlü helikopter de çalışmalara havadan destek veriyor.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,