Gece Görüşlü Helikopter İzmir'deki Orman Yangınına Müdahale Ediyor

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ayrıca, havanın kararmasıyla nedeniyle 1 adet gece görüşlü helikopter de çalışmalara havadan destek veriyor.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,