Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı

İhlas Haber Ajansı - Beril Solmuşgül - Güncel
 - Güncelleme:

Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladıADANA Adana'nın Kozan ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan tozu bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan tozu bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar güne çamur ile uyanırken araçlarını yıkatmak için oto yıkamacılara akın etti.

Meteorolojinin dün uyarı yaptığı Suriye üzerinden gelen toz bulutu Kozan'da etkili oldu. Yollar balkonlar ve araçların üzeri çöl tozu nedeni ile turuncuya büründü. Oto yıkamacılar güne müşteri telefonları ile yoğun başlarken galericiler satışa sunacakları araçları köpüklü sularla yıkadı. Vatandaşlar sabah erken saatlerde balkonlarını gece etkili olan çamurdan arındırmaya çalıştı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle gece telefonların çalmaya başladığını ve yoğun randevu ile aracını yıkatmak için vatandaşların sıraya girdiğini aktaran oto yıkamacı Faruk Uymaz, "Suriye üzerinden gelen çöl tozu nedeniyle araçlar adeta çamura bürünmüş durumda. Sabahtan bu yana yoğun randevu talebi var. Araçlardan çamur akıyor ve zorlu bir temizlik işlemi sürüyor" dedi.

İlçede etkili olan toz bulutu nedeniyle caddeler, balkonlar araçlar çamura bürünürken vatandaşlar evlerinde ve iş yerinde çamurları temizlemek için mesai yapıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Güncel

Suriye Adana Kozan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title