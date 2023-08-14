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Gece denize atlayan 2 kişiyi sahil güvenlik kurtardı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gece denize atlayan 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, ilçe merkezindeki sahil dolgu alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece karanlığında 2 kişinin denize atladığı ihbarı polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Alana yakın bir noktada bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 kişiyi denizden çıkararak bota aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, denizden çıkarılan I.T. ve B.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Bilinci kapalı olan B.G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, I.T.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gece denize atlayan 2 kişiyi sahil güvenlik kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gece denize atlayan 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçe merkezindeki sahil dolgu alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece karanlığında 2 kişinin denize atladığı ihbarı polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Alana yakın bir noktada bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 kişiyi denizden çıkararak bota aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, denizden çıkarılan I.T. ve B.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Bilinci kapalı olan B.G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, I.T.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Süleymanpaşa Tekirdağ Güncel Haberler

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