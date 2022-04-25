Gebze ve Çayırova'da yol onarımları yapıldı

ÇAYIROVA, KOCAELİ (Bültenler) - Şehir genelinde ulaşımı daha kaliteli hale getirerek vatandaşların yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının güneşli günlerinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçesindeki önemli caddelerde yol onarım çalışması yapıyor.

GEBZE'DE KOŞUYOLU, ÇAYIROVA'DA BAYRAMOĞLU

Kocaeli genelindeki yollarda üstyapı çalışmalarının yanı sıra bozuk olan kısımlarda onarılıyor. Bu kapsamda Gebze Otogar Kavşağı'na bağlı Koşuyolu Caddesinin, 1804 sokağa bağlı kısmındaki (Terminal Otobüs Çıkışı - Tır Garajı bölgesi) bozuk olan yerler sıcak asfalt ile yama yapılarak onarılıyor. Çayırova ilçesinde ise Bayramoğlu Caddesi'ndeki dönel kavşakta (2252 sokak bağlantı kısmında) sıcak asfalt ile yol onarımı gerçekleştiriliyor.

YAZ AYLARINDA DEVAM EDECEK

Şehir genelinde hayata geçirdiği üstyapı çalışmaları ile vatandaşların yol konforunu arttıran Büyükşehir Belediyesi, gerekli olan yolları tümden yenilerken yoğun kullanımdan dolayı küçük bozulmaların olduğu yollarda onarım yapıyor. Açık ve güneşli havalarda, yol yapım ve onarım çalışmaları hızlanırken bu tür çalışmalar yaz aylarında daha yoğun bir şekilde sürecek.

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