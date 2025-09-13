Haberler

Gebze'deki Silahlı Saldırıda İki Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2,5 yıl önce kırmızı ışıkta duran iki otomobile açılan ateş sonucu 2 kuzenin öldüğü saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Olayda bir kişi de yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat 2022'de Emine Ç. ve kuzeni Tuğçe S'nin öldüğü, Alihan K'nin de yaralandığı olaya ilişkin Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli R.T'yi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Eylül'de Gebze Adliyesi'ne sevk edilen R.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren diğer şüpheli A.Y'yi 11 Eylül'de İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlediği operasyonda saklandığı adreste yakaladı.

A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde 13 Şubat 2022'de kiralık araçtan inen 2 kişi, trafik ışıklarında yavaşlayan içerisinde Emine Ç. ve Tuğçe S. ile Alihan K'nin bulunduğu araçlara ateş edip, aynı araçla İstanbul istikametine doğru kaçmıştı.

Tuğçe S. olay yerinde, Emine Ç. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Omuz bölgesinden ve koltuk altından yaralanan Alihan K, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

