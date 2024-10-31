Gebze'deki Palet Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 500 metrekarelik bir palet deposunda çıkan yangın, 12 itfaiye aracı ve 30 personelin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 500 metrekarel büyüklüğündeki palet deposunda saat 17.30'da çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına, 12 itfaiye aracı ve 30 personelin müdahale ettiği öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.