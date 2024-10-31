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Gebze'deki Palet Deposunda Yangın: İtfaiye Ekibi Müdahalede Bulundu

Gebze'deki Palet Deposunda Yangın: İtfaiye Ekibi Müdahalede Bulundu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, 22 araç ve 47 personelin katıldığı yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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