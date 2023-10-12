Gebze'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili bilirkişi raporu kabul edildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 yıl önce öğrenci servis midibüsünün yayaya çarptıktan sonra köprüden dereye devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci, 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin hazırlanan ve ihmaller zincirinin ortaya çıktığı bilirkişi raporu mahkemece kabul edildi. Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, kazayla ilgili ihmalleri bulunan ve gerekli denetimleri yapmayan kamu yöneticilerinin belirlenmesi için karar aldı.

Kaza, 9 Kasım 2021'de Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'de meydana geldi. Mehmet Özdemir'in kullandığı 41 P 0860 plakalı öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprüden dereye devrildi. Kazada Birsen Giriş ile midibüste bulunan öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Özdemir'in sağ bacağı ise hastanede kesildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özdemir, 'taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanırken, hakkında Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı.

Yargılama sürecinde mağdur avukatları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün sorumluların ifadelerinin alınmasını ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Talep üzerine mahkeme heyeti, kusur tespiti yönünden dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Keşif heyetinin hazırladığı bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. 21 sayfalık raporda sürücünün öğrenci servisi sürücüsü olması için gerekli ve yeterli mesleki belge ve özelliklere sahip olmadığı ve asli derecede kusurlu olduğu vurgulanarak, aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan ve bu yetersizlikleri denetlemeyen kişi veya kişilerin her birinin ayrı ayrı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu oldukları, otobüste emniyet kemeri mekanizmasının olmaması ile kazanın sonucu arasında nedensellik bağı bulunduğu ve emniyet kemeri olmayan midibüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin tali derecede kusurlu oldukları ifade edildi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, kazayla ilgili ihmalleri bulunan ve gerekli denetimleri yapmayan kamu yöneticilerinin belirlenmesi için Kocaeli Valiliğine yazı yazılarak isimlerinin belirlenmesine, gelecek cevabın ardından gerekirse ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağına karar verdi. Mahkeme ayrıca servis sürücüsü Mehmet Özdemir'in tutukluluk halinin devam etmesine hükmederken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

MAĞDUR AVUKATI ÇEKER: UMARIZ DİĞER SORUMLULAR DA MAHKEMEYE ÇIKARILIR

Mahkeme sonrası gazetecilere açıklama yapan mağdur ailelerin avukatlarından Asım Çeker, kazayla ilgili olarak en başından bu yana denetimden sorumlu olan kamu kuruluşlarının yetkililerinin yargılanmasını savunduklarını belirterek, "Adli Tıp raporundan sonra mahkemede Kocaeli Valiliğine yazı yazılarak denetimden sorumlu kişilerin tespiti ve isimlerinin bildirilmesi yönünde yazı gönderildi. Umarım diğer sorumlu kişilerin de soruşturması yapılarak dosyaya eklenecektir. Taleplerimiz bu yöndeydi" dedi.

Kazada hayatını kaybeden öğrencilerden Mert Efe Akıllı'nın babası Güven Akıllı ise davanın açılmadan kanunsuzlukların olduğu yönünde tezlerinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Denetim eksikliği gibi hukuksuzluk vardı. Mahkeme duruşmada bizi bu şekilde algıladı, bu şekilde gördü, gerekli mercileri de sorumluluk haline gitti. Şu anda onların da ifadelerine başvurdu. Bizim tek dileğimiz bugüne kadar başka ailelerin, başka anne babaların canı yanmamasıydı. Şimdi inşallah bunun önüne geçilecek diye düşünüyorum. Mahkemeden beklentim denetimlerin daha artması ve dediğim gibi sorumlu kişilerin mahkemeye çıkarılıp ifade vermesi bizim için önemli olaydı, bizim bunu başardığımızı düşünüyorum. İnşallah böyle vahim bir olay bir daha kimsenin başına gelmez."