Gebze'deki Öğrenci Servis Kazası Davası Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen öğrenci servis aracı kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporu okundu ve mağdurlar suç duyurusunda bulunma talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servis aracı kazasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu servis aracı şoförü Mehmet Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdurlar ve yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, kazanın meydana gelmesinde kusuru olan tüm tarafların tespiti için Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkereye verilen cevap okundu.

Ali Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 14 Ağustos 2023 tarihli raporunda, tutuklu sanık Mehmet Ö'nün kazanın gerçekleşmesinde birinci derecede kusurlu olduğu belirtildi. Ayrıca, aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan ve bu yetersizlikleri denetlemeyen kişi veya kişilerin her birinin ayrı ayrı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarıyla kusurlu bulundukları kaydedildi.

Hayatını kaybeden yaya Birsen Giriş'in kendi ölümünde tali kusurlu olduğuna, midübüsteki diğer ölümler ve yaralanmalarda kusurunun bulunmadığına yer verilen raporda, midübüste emniyet kemeri mekanizması olmaması ile kazanın sonucu arasında nedensellik bağı bulunduğu, bu yüzden midibüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin tali derecede kusurlu oldukları ifade edildi.

Sanık Mehmet Ö'nün öğrenci servis aracı kullanmasına müsaade eden iş verenin, bu durumu engellemeyen sorumlunun ve denetim mekanizmasını çalıştırmayan kişilerin kazanın yaşanmasında ihmalinin olduğu değerlendirildi.

Raporun okunmasının ardından söz alan bazı mağdurlar ve vekilleri, kusurlu oldukları belirtilen sorumlu kişi, kurum ve yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Murat Filiz ise önceki raporlar da dikkate alınarak raporun Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş İhtisas Dairesine gönderilerek alınmasını isteyerek, itirazlarının Adli Tıp Kurumu raporunda dikkate alınmadığını savundu.

Raporda müvekkilinin uyuşturucunun etkisi altında olduğu, kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu yazsa da bunun doğru olmadığını ileri süren Filiz, "Zira olay yeri dik bir yokuştur. Böyle bir ortamda uyuşturucu veya alkol veya herhangi bir madde almasa da normal bir şoför dahi olsa freni tutmayan bir aracı durdurması mümkün değildir. Karşısına yaya çıktığı için de ona çarpmamak adına refleksle direksiyonu çevirmiştir. Bu yüzden midibüs devrilmiştir. Biz bu eylemde tek tutuklu olarak müvekkilimizin kalmasını doğru bulmuyoruz. Mevcut sanıklar dışında başka sorumluların da olduğu rapordan bellidir." ifadelerini kullandı.

Filiz, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Ö. de avukatının beyanlarına katılarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kaza yapan servis aracının denetiminden sorumlu olan kişi, kurum veya yöneticilerin kimler olduğunun mevzuat hükümleri tek tek belirtilerek ve eklenerek tespiti ve bu konuda ayrıntılı bilgi ve belgelerin gönderilmesi için Kocaeli Valiliğine yazı yazılmasına, gelecek rapor değerlendirildikten sonra gerekirse ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gebze ilçesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Servis Aracı şoförü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.