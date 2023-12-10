Gebze'deki Lojistik Firmasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, 8 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının sebep olduğu kontrollü yanma devam ederken, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda dün sabaha karşı başlayan ve 8 saat sonra kontrol altına alınan yangında, depodaki kontrollü yanma devam ediyor. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak üzerindeki bir lojistik firmasına ait kimyasal ve tehlikeli maddelerin depolandığı tesiste, dün sabaha karşı 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Kocaeli ve İstanbul'dan gelen toplam 82 araç ve 209 personel müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası dün saat 12.00'da kontrol altına alındı. Alevlerin çevredeki fabrikalara yayılması önlendi. Ancak yanan malzemelerin kimyasal maddeler içermesi sebebiyle yangın sönmedi. Depodan yükselen dumanlar metrelerce yükseğe ulaştı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, yangın hafif şekilde devam ediyor.(DHA)