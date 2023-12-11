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Gebze'deki Lojistik Depoda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lojistik firmasının deposunda çıkan yangın 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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1) LOJİSTİK DEPOSUNDAKİ YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir lojistik firmasının deposunda çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'ta 9 Aralık'ta saat 04.00 sıralarında bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Kocaeli ve İstanbul'dan gelen toplam 82 araç ve 209 personel ile müdahale edildi. Yangın, 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 16 dönümü kapalı olmak üzere 21 dönüme kurulu lojistik deposundaki yangında, söndürme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bazı bölümlerde yer yer alevler yükselirken, itfaiyenin soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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