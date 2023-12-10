Gebze'deki Kimyasal Depoda Yangın Kontrol Altında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Barış Mahallesi'ndeki lojistik deposunda dün sabah çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 8 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar ikinci gününde sürüyor.

Yaklaşık 21 bin metrekare alanı kapsayan depoda iş makineleriyle ayrıştırma işlemi yapılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 25 kişilik itfaiye ekibi de soğutma çalışması yürütüyor.

Depoda meydana gelen zarar da ekiplerce tespit ediliyor.

AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, Türk Kızılay mobil mutfağında ekiplere yemek ve çay ikram ediliyor.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki lojistik depoda dün sabah çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.