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Gebze'deki Kimyasal Depoda Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimyasal depoda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevreye sıçramaması için tedbirler alınırken, can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları 5. saatinde devam ediyor. 47 araç 130 personelle çalışmaların sürdüğünü söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, depoda kimyasal madde olması sebebiyle yangının öğlene doğru tamamen söndürmüş olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir lojistik deposunda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye olmak üzere çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depoda kimyasal madde ve palet olduğu bilgisine ulaşılırken, zaman zaman patlamalar da meydana geliyor. Yangının 5. saatinde söndürme çalışmaları devam ediyor.

"Çevre fabrikalara, tesislere yangın ulaşmayacak şekilde tedbirler alındı"

Yangının büyük alana yayıldığını söyleyen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, "Yangının bulunduğu alan 21 bin dönüm. Tüm alan kullanıldığı için patlama çok büyük oldu. Yangın ilk başladığı andan itibaren devletimizin tüm kurumları başta AFAD ve itfaiye olmak üzere tedbirleri aldı. Vali yardımcılarımızda bölgeye geldiler. Ekipler, yangının etrafa sıçramayacak şekilde tedbir aldı. Şu an için müdahaleyle söndürme ihtimali yok. O nedenle çevre fabrikalara, tesislere yangın ulaşmayacak şekilde tedbirler alındı. Güvenlik birimlerimizle işin başında. Onlar da hem arkadaşlarımıza yardımcı oluyor, hem etraftan gelip giden olan olursa buna yönelik tedbirlerini aldı. Yangının kendiliğinden sönmesini bekliyoruz. Çünkü depoda kimyasal ürün olduğu için yangının sönme ihtimali çok zor. Cana gelen herhangi bir şey yok. İçeride çalışan kimse yoktu, sadece iki bekçimiz vardı. Onlarda sağ salim dışarıya çıkmış. Yaralanma da yok. Şu ana kadar itfaiyemize de herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı" diye konuştu.

"47 araç 130 personelle yangına müdahale sürüyor"

Konuya ilişkin açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Burası kimyasal depo. 47 araç 130 personelle tüm kurumlarımız AFAD, itfaiye, belediyelerimizin arazöz destekleri hepsi yangına müdahale ediyor. Öncelikle olarak yağının çevreye sıçramaması için müdahale sürüyor. Depoda kimyasal madde olduğu için aniden söndürme imkanı yok. Mal sahiplerinden aldığımız bilgiye göre zehirli gaz salımı yok. O anlamda çevrede, meskun mahalleleri rahatsız edecek bir durum meydana gelmeyecek. Depoda reçina özellikli malzemelerin olduğu ifade edildi. Yangının öğlene doğru tamamen söndürmüş olacağını tahmin ediyoruz. Tüm birimlerimiz burada. Kaymakamlığımız, valiliğimiz, AFAD, Büyükşehir Belediyemizin itfaiyesi, Gebze Belediyesi'nin ekipleri tamamen müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Ölü ve yaralı söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Kimyasal madde depoluyorlar"

Yangına ilişkin bili veren Ahmet Karaman, "Yanda bulunan fabrikada çalışmaktayım. Saat 04.00 sıralarında güvenlik bizi arayarak yangın çıktığını söyledi. Hemen yardım için geldiğimizde çatının yangından çökmek üzere olduğunu gördük. Büyük patlamalar oldu. 100 metre yüksekliğe kadar alev çıkıyordu. İtfaiye haber verdik. Burası lojistik depo. Kimyasal madde depoluyorlar" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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