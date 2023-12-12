Gebze'deki kimyasal depo yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen depo için enkaz kaldırma çalışmaları başlatılacak.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangında soğutma çalışmaları sona erdi.

Barış Mahallesi'ndeki lojistik deposunda cumartesi sabahı çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 8 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar dördüncü gününde tamamlandı.

Yaklaşık 21 bin metrekare alanı kapsayan depoda iş makineleriyle ayrıştırma işlemi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de cumartesi gününden bu yana devam eden soğutma çalışmalarını tamamladı.

Kullanılamaz hale gelen depoyla ilgili enkaz kaldırma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki lojistik depoda 9 Aralık'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.