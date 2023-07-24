Gebze'deki Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni, talaş deposundaki havalandırma fanının arızalanması olarak belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, fabrikanın depo kısmında hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tavşanlı mahallesi Çiftlik Caddesi'nde kereste imalatı yapan fabrikanın talaş deposunda havalandırma fanının arızalanmasının ardından yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, fabrikanın depo kısmında hasar oluştu.