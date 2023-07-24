Gebze'deki Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni, talaş deposundaki havalandırma fanının arızalanması olarak belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, fabrikanın depo kısmında hasar meydana geldi.