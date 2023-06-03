Gebze'deki İşçi Servisi Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 Haziran'da işçi servis midibüsünün TIR'a çarpıp devrildiği kazada, 3'ü ağır, 13 kişi yaralanmıştıı. O anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı

Kaza, 1 Haziran!da saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail T. yönetimindeki 41 P 3740 plakalı işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki 41 ZB 579 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile birlikte 13 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

13 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, kazada TIR'la çarpışan midibüsün devrildiği görülüyor.