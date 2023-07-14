Gebze'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tesiste çalışanların olmaması sevindirici bir durum.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sardı.
İhbar üzerine ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu yangın mahallinde itfaiye erlerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bu arada mesai saati olmadığından tesiste çalışan bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel