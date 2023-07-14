Gebze'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tesiste çalışanların olmaması sevindirici bir durum.