Gebze'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda bulunan atık malzemelerin alev almasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda çıktı. Atık malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.