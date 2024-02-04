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Gebze'deki Fabrika Yangınında Soğutma Çalışmaları Tamamlandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan fabrika yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 20 bin metrekarelik alanda yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Yaklaşık 20 bin metrekare alanı kapsayan alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 137 kişilik itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, Gebze'deki fabrika yangınına 62 araç ve 137 personelle müdahale ettiklerini belirtti.

Büyükakın, kontrol altına alınan yangında, ekiplerin 20 bin metrekare alanda soğutma çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gebze ilçesinde kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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