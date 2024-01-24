Gebze'deki Demir Çelik Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde demir çelik fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu.
Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının boyahanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar fabrikanın içerisini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, boyahanede hasara yol açtı.