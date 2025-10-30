Gebze'deki Çöken Apartmanda Yaşanan Acı Facia

'650 KİŞİ 20 SAATTE 5 İNSANI ÇIKARMAKTA ZORLANDI'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanda hayatını kaybeden Levent (44) ve Emine Bilir (37) çifti ile çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) için bina enkazının yakınında kurulan taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Taziye sonrası Levent Bilir'in (44) dayısı Nurettin Memoğlu, yıkım ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Enkaz bölgesine hızlıca gittiğini söyleyen Memoğlu, "Sabahleyin saat 07.00 - 07.30 sıralarında haberi aldım. Hanım bana 'Sen yardımsever bir insansın, bir bina yıkılmış, oraya koş" dedi. Ben de birilerine yardım etmek için koştum, geldim. İçler acısı bir durum. Kendi çocuklarımız, kendi torunlarımızla karşı karşıya geldik. 5 kişi sadece bizim ailemizin içeride olduğunu öğrenince üzüldüm ama elden bir şey gelmiyor. Devletimizin tam teşekküllü burada olmasından dolayı müteşekkirim. Allah da devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ancak süreç içerisinde çok ciddi bir koordine eksikliği gördüm. Yaklaşık 650 kişi değil de binada 20-25 kişi olsaydı bana göre 3-4 saat içerisinde enkazlar çıkarılabilirdi. Ben bunu yaşadım, depremde Hatay'a 15 kişiyle beraber bir binada 22 kişiyi 6 saate çıkardım. Burada 650 kişi 20 saate 5 insanı çıkarmakta zorlandı. Bu gibi hataları yapmamak için gerek yöneticilerim, gerek insanlarımız kendimizi sorgulamamız lazım. Bakıyorum adam oturmuş kahvesini yudumluyor keyfine bakıyor biz de ağlıyoruz bu yanlış şeyler. Bugün benim başıma gelen acı yarın senin başına gelebilir" dedi.

'HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİK'

Enkaz altından 8 saat sonra sağ çıkarılan ailenin büyük kızı Dilara Bilir'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Memoğlu, "Dilara'nın durumu gayet iyi. Bugün tekrar kendisini gördüm. Sadece kolu kırık, bir takım çizikler ve yırtıklar var üzerinde. Herhangi bir şey söylemedik, şu anda söylemek istemiyoruz. Ne oldu diye sordu. 'İyiler' dedik, başka yapacağımız bir şey yok. 'İyileş, sen burada yatıyorsun, onlar da başka bir hastanede yatıyorlar' dedik. İnşallah çocuğumuz etkilenmez. İnşallah eğitimine güzel bir önem veririz, annesi gibi iyi bir vatan evladı olur" diye konuştu.

Ardacan UZUN- Erol POLAT/ GEBZE(Kocaeli),