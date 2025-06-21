Gebze'deki Çelik Döküm Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Fabrikanın trafosunda meydana gelen patlama sonrası yangın fırın bölümüne sıçradı. Yetkililer yangına ilişkin soruşturma başlattı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipler tarafından söndürüldü.

Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir çelik döküm fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın trafosunda patlama meydana gelirken, alevler fırın bölümüne de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Fabrika zarar görürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif

Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Sakarya'da halk plajında İHA bulundu

Sahile bu kez balık vurmadı! Panik içinde ekiplere haber verdiler
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.