Gebze'deki Çelik Döküm Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Fabrikanın trafosunda meydana gelen patlama sonrası yangın fırın bölümüne sıçradı. Yetkililer yangına ilişkin soruşturma başlattı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipler tarafından söndürüldü.
Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir çelik döküm fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın trafosunda patlama meydana gelirken, alevler fırın bölümüne de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Fabrika zarar görürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel