Gebze'deki Çelik Döküm Fabrikasında Yangın

Gebze'deki Çelik Döküm Fabrikasında Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Fabrikada meydana gelen patlama sonrası alevler fırın bölümüne sıçradı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipler tarafından söndürüldü.

Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir çelik döküm fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın trafosunda patlama meydana gelirken, alevler fırın bölümüne de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Fabrika zarar görürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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