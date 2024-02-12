Gebze'deki Ambalaj Fabrikasında Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında geri dönüşüm makinesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Balçık Mahallesi 3257. Sokak'taki ambalaj fabrikasında geri dönüşüm ürünlerinin öğütülmesinde kullanılan makinede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 işçi, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında makinede hasar oluştu.