Gebze'de 5 Katlı Bina Çukur Nedeniyle Tahliye Edildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, girişinde oluşan çukur nedeniyle 5 katlı bir bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayın ardından binanın etrafında güvenlik önlemleri alındı ve tahliye edilenler yakınlarının yanına yerleşti. Soruşturma sürüyor.

1) GEBZE'DE 5 KATLI BİNA, GİRİŞİNDE OLUŞAN ÇUKUR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina, girişindeki toprak alanda çukur oluşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi

Olay, akşam saatlerinde Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişinde meydana geldi. Binanın girişindeki toprak alanda çukur oluştuğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve ilçe belediyesi ekipleri yönlendirildi. Polis, şerit çekerek binanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binadan tahliye edilenler, yakınlarının yanına yerleşti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

7 KATLI BİNA ÇÖKMÜŞ, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gebze'de 29 Ekim günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bina çökmüştü. Olayda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

