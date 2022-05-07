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Gebze'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Gebze'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.Ç'nin kullandığı 41 AHL 620 plakalı motosiklet, M.T idaresindeki 41 AGC 323 plakalı motosiklet ve C.G. yönetimindeki 19 TT 943 plakalı otomobil İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yere savruldu.

Kazada yaralanan sürücülerden E.Ç, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Haberler

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