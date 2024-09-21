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Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve bölgedeki ulaşım kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi'nde Bağdat Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde Kadir Ö'nün kullandığı 54 TA 058 plakalı otomobil, Serhat A. idaresindeki 34 ELY 746 plakalı minibüs ve Yunus C. yönetimindeki 41 T 3363 taksiye, ardından sinyalizasyon direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sinyalizasyon direği Cengiz E'nin kullandığı 34 LP 7436 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Ö. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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