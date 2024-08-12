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Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Fen İş Köprüsü mevkisinde T.A'nın kullandığı 41 VG 528 plakalı hafif ticari araç, S.B. idaresindeki 06 DIR 23 plakalı otomobil, S.Y. hakimiyetindeki 34 BJA 867 plakalı kamyon ve S.Ç. yönetimindeki 34 KMK 255 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü T.A. ile araçta bulunan M.A. ve H.İ. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye kocaeli trafik Gebze Yaşam Güncel Haberler

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