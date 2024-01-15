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Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı SUV tipi araç, D-100 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde B.P. idaresindeki 34 HKY 378 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan SUV tipi araç, A.A. yönetimindeki 34 GFJ 135 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlardaki H.A. ile B.P. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeden kaçan 41 SC 518 plakalı aracın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kocaeli Gebze Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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