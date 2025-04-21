Gebze'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti güney yan yolunda meydana geldi Aynı yöne seyir halinde olan E.K. idaresindeki 35 U 3099 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 41 ARZ 796 plakalı otomobil ve İ.A. idaresindeki 41 UE 519 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücüler E.K. ve İ.A. ile hafif ticari araçtaki E.A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.