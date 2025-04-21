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Gebze'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, iki otomobile çarptı. Yaralılardan birinin hamile olduğu tespit edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

İ.A. idaresindeki 41 UE 519 plakalı hafif ticari araç, Beylikbağı Mahallesi Güney Yanyol Caddesi D-100 kara yolu Ankara istikameti girişinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Aynı yönde seyreden K.T. yönetimindeki 41 ARZ 796 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 35 U 3099 plakalı otomobil de bu araca çarptı.

Zincirleme kazada sürücüler E.K. ve İ.A. ile kadın yolcu E.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.A'nın hamile olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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