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Gebze'de Zincirleme Kaza: 10 Yaralı, TEM Otoyolu Kapandı

Gebze'de Zincirleme Kaza: 10 Yaralı, TEM Otoyolu Kapandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Gebze ilçesi geçişinde bulunan Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen 34 BCB 473 plakalı otomobil, 34 VB 4801 plakalı hafif ticari araç, 34 CMH 337 plakalı otomobil ve 34 PC 6831 plakalı cip zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 4 kişinin de ambulanslarda ayakta tedavi edildikten sonra hastaneye gitmeyi reddettikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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