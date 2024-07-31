Gebze'de Yolda Yürüyen Kişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi 1127 Sokak'ta yürüyen Mustafa G. (61) tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda kulağından yaralanan Mustafa G, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.