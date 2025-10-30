Gebze'de Yıkılan Binanın Enkazında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yıkılan binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde 4 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olay dün sabah saat 07.30 sıralarında gerçekleştiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Sağlık ve STK ekiplerinden toplam 946 personel, 208 araç, 10 enkaz altı arama cihazı, 3 drone ve 10 arama kurtarma köpeği sevk edildi.

AFAD Başkanlığı'ndan Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, 2 Daire Başkanı ve 2 Birlik Müdürü de Gebze'ye intikal ederek çalışmaların koordinasyonuna destek verdi.

Çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 4 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Bir vatandaş ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

AFAD, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dilerken, yaralı olarak kurtarılan vatandaşa da acil şifalar dileklerini iletti.