Gebze'de yapılan aramada 183 bin makaron ve 12 kilo tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin deposunda yapılan aramada 183 bin makaron ve 12 kilo tütün ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinin deposunda yapılan aramada 183 bin makaron ve 12 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, Gebze'de bir iş yeri ve deposunda arama yapıldı. Yapılan aramada 12 kilo tütün, 23 bin 200 boş, 159 bin 800 dolu olmak üzere 183 bin makaron, 95 puro ve 380 paket filtre ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ