Gebze'de Yangın Çıkan Geri Dönüşüm Kamyonu Kullanılamaz Hale Geldi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü fakat araç ve içerisindeki malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.
D.T. idaresindeki 41 AUL 207 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, gece saatlerinde Çayırova Bağlantı Yolu Anadolu Otoyolu istikameti Yeni Mahalle mevkisinde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevi fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle araç ve kasasındaki geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.