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Gebze'de Yabancı Uyruklu Kişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

14 Aralık 2023 00:33 Güncelleme: 00:34 Abone Ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan olayda, yabancı uyruklu bir kişi evinin kapısını çalan saldırgan tarafından bıçaklandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.