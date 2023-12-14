Gebze'de Yabancı Uyruklu Kişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan olayda, yabancı uyruklu bir kişi evinin kapısını çalan saldırgan tarafından bıçaklandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi yaralandı.
Güzeller Mahallesi 937. Sokak'ta yabancı uyruklu Muhammet H. (29) evinin kapısını çalan henüz kimliği belirlenemeyen kişinin içeriye girmeye çalışması üzerine yaşanan arbedede sırtından bıçaklandı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.