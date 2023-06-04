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Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 637 gram sentetik cannabinoid, 9 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 tabanca, 13 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına. alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 637 gram sentetikkannabinoid, 9 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 tabanca, 13 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. ve K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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