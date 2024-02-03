Gebze'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, metanfetamin, esrar ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, içinde 2 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.
Aramada, 710 gram metanfetamin, 220 gram esrar, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 850 lira ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.