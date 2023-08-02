Gebze'de üç ayrı kaza: Motosiklet çarptı, ambulansın önünde otomobil takla attı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen üç ayrı kaza sonucunda bir motosiklet sürücüsü ve ağabeyi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ambulansın önünde başka bir otomobil takla attı ve sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde maddi hasarlı kaza yapan kardeşinin yanına giden ağabeye, motosiklet çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve ağabeyi hastaneye götürmek için yola çıkan ambulansın önünde ise farklı bir otomobil takla attı. Takla atan otomobil sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.

Film gibi üç ayrı kaza, gece saatlerinde Arapçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 B 9063 plakalı Kia marka kamyonet ile 41 TT 754 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Herhangi bir yaralananın olmadığı ve araçlarda maddi hasarın oluştuğu kazada sürücüler aralarında anlaştı. 41 TT 754 plakalı otomobil sürücüsünün bölgeye çağırdığı ağabeyi H.M.Y.'e yolun karşısına geçmek istediği esnada, M.C. kontrolündeki 41 ANP 278 plakalı motosiklet çarptı. H.M.Y. ve M.C. yola savrularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ambulansın önünde otomobil takla attı, sürücüsü ehliyetsiz çıktı

Ambulanslar kaza yerinden yaklaşık 100 metre uzaklaştığı sırada başka bir kaza daha yaşandı. Seyir halindeki ambulansın önünde giden D.S. hakimiyetindeki 34 L 8583 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton dubaya çarpıp takla attı. Sürücü D.S. ise ters vaziyette durabilen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekipleri durarak sürücüye müdahale etti. Ayakta tedavi edilen sürücü hastaneye gitmeyi reddetti. Sağlık ekipleri ardından hastaneye doğru yoluna devam ederken, polis ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü D.S.'nin ehliyeti olmadığı tespit edildi. D.S. yapılan işlemlerin ardından karakola götürüldü. Polis ekipleri kazalara ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ