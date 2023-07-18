Gebze'de U dönüşü yapan otomobil motosiklete çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada U dönüşü yapan bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosikletli kurye hafif sıyrıklarla kazayı atlattı ve ambulansta tedavi edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde U dönüşü yapan otomobil, motosiklete çarptı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlayan motosikletli kuryeye ambulansta tedavi uygulandı.

Kaza, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 2784 plakalı Skoda marka otomobil U dönüşü yaptığı esnada 34 FUF 800 plakalı Honda marka motosiklete çarptı. Motosikletli kurye, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Motosikletli kuryeye ambulansta tedavi uygulandı. Ardından durumu iyi olduğu gözlenen kuryenin hastaneye götürülmesine gerek duyulmadı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ