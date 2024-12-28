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Gebze'de Trafik Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Gebze'de Trafik Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İkinci bir aracın da kazaya karıştığı olayda, ulaşım kısa süreliğine kontrollü sağlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mekisinde Ali G. idaresindeki 52 DB 266 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Savrulan araca Çağlar K. yönetimindeki 41 AAT 967 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ali G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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