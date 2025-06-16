Gebze'de Trafik Kazası: Otomobil Devrildi, Bir Yaralı

Gebze'de Trafik Kazası: Otomobil Devrildi, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi. Kazada otomobildeki yolcu yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu yaralandı.

İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu güney yan yolda seyreden A.S. idaresindeki 41 BAC 473 plakalı tır, aynı istikamette giden M.U. yönetimindeki 34 FY 6501 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil de bariyerlere çarparak, kot farkı bulunan yoldan bir iş yerinin önüne devrildi. Kazada, otomobildeki yolcu A.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucunda iş yerinin duvarı zarar gördü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye-İran sınırında tur kuyruğu! Kilometrelerce uzadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.