Gebze'de Trafik Kazası: Otomobil Devrildi, Bir Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi. Kazada otomobildeki yolcu yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu yaralandı.
İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu güney yan yolda seyreden A.S. idaresindeki 41 BAC 473 plakalı tır, aynı istikamette giden M.U. yönetimindeki 34 FY 6501 plakalı otomobile çarptı.
Otomobil de bariyerlere çarparak, kot farkı bulunan yoldan bir iş yerinin önüne devrildi. Kazada, otomobildeki yolcu A.U. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonucunda iş yerinin duvarı zarar gördü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel