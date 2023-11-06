Gebze'de tırdan akaryakıt çalmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çalmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sultanorhan Mahallesi küçük sanayi sitesinde polis ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine kontrol için gittikleri tırın yanından kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Tırdan akaryakıt çalmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel