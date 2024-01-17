Gebze'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi Terminal Caddesi'nde Ş.D. idaresindeki 55 AGV 422 plakalı tırla, T.P. yönetimindeki 41 AOG 395 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.