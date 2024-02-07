Gebze'de Tır ve Motosiklet Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde seyreden Haydar Ali C. idaresindeki 41 AFA 188 plakalı hafriyat tırı, tekerleğinin patlamasından dolayı bariyerlere çarptı.
Ankara istikametinde seyreden Medet A'nın kullandığı 41 ARU 197 plakalı motosiklet yola savrulan bariyer parçalarına çarparak devrildi.
Kazada sürücüler ile motosiklette ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.