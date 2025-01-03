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Gebze'de Tır Sürücüsünü Bıçakla Yaralayan 3 Gaspçı Gözaltında

Gebze'de Tır Sürücüsünü Bıçakla Yaralayan 3 Gaspçı Gözaltında
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırdaki akaryakıtı gasbetmek isteyen 3 kişi, sürücüyü bıçakla yaralayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirtiliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdaki akaryakıtı gasbetmek isterken çıkan arbedede sürücüyü bıçakla yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında 07 DCH 44 plakalı tırın akaryakıtını gasbetmek isteyen 3 kişinin çıkan arbedede sürücüyü bıçakla yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen gasp şüphelileri O.H, F.K. ve H.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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